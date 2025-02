Plus Belle La Vie du 11 février 2025 : Jean-Paul change de stratégie (résumé + extrait vidéo épisode 266 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 266 de PBLV – Jean-Paul va finalement changer de stratégie avec Darius Kassian cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va se rapprocher de Kassian pour mieux le comprendre et le piéger…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 février 2025 – résumé de l’épisode 266

Léa demande à Patrick où se trouve Jean-Paul. Ce dernier lui répond qu’il est parti. Inquiète, Léa rappelle qu’il devait accompagner Aurore à l’école. Elle s’alarme d’autant plus en repensant à la veille : Darius avait exigé des excuses de Jean-Paul, qui, perturbé, n’a ni mangé ni dormi. Elle tente de l’appeler, mais il ne répond pas.

En réalité, Jean-Paul est chez Kassian pour s’excuser auprès de Darius, expliquant que ses émotions l’ont dépassé. Darius accepte ses excuses et lui propose un thé ou un café, tout en soulignant qu’il apprécie sa démarche. Il évoque son travail, flattant Jean-Paul, tandis que son téléphone ne cesse de sonner : Patrick tente de le joindre, mais il ignore l’appel. Darius partage avec Jean-Paul sa fascination pour le crime. Ce dernier s’étonne du sérieux qu’il met dans ce qu’il qualifie de « simple jeu ». Darius lui montre alors les prix qu’il a reçus.



Publicité





Jean-Paul arrive tard au commissariat, où Patrick l’interroge sur son absence. Après quelques hésitations, il avoue être allé chez Kassian pour parler et régler la situation. Il affirme avoir compris qu’il était allé trop loin, mais Patrick reste sceptique. Jean-Paul lui demande alors un moment pour accompagner Léa à sa séance de chimio, ce que Patrick accepte.

Jean-Paul dépose Léa à l’hôpital. Elle lui propose de monter avec elle, mais il préfère rester dans sa voiture, par habitude. Elle se réjouit qu’il ait arrangé les choses avec Kassian, mais alors qu’elle s’éloigne, Jean-Paul est rattrapé par ses souvenirs. Il revit en boucle la scène du parking, chaque geste, chaque détail…

Au commissariat, Samuel fait le point avec Patrick : grâce à la vidéosurveillance, il a découvert que la voiture avait été déposée sur le parking de l’hôpital au moment où Kassian était en live. Patrick souligne que même Jean-Paul est désormais convaincu de son innocence. Samuel reste perplexe : la corde et le couteau retrouvés là n’ont pas pu arriver par hasard…

Chez lui, Jean-Paul reçoit un colis. Léa s’interroge, et il prétend qu’il s’agit d’un envoi professionnel. Peu convaincue, elle lui avoue l’avoir vu sur le parking. Il finit par lui avouer qu’il s’est fait livrer les jeux de Darius, le qualifiant de véritable malade. Léa, elle, pense qu’il n’est qu’un provocateur et exhorte Jean-Paul à lâcher prise. Selon elle, il projette ses angoisses liées à son cancer sur cette affaire. Mais Jean-Paul refuse d’abandonner : il veut coincer Darius, entrer dans sa tête…

Au Pavillon des Fleurs, Eric reçoit la visite de Bahram, qui lui annonce avoir pris une décision : il accepte sa proposition de mariage. Excédé par son métier de livreur, il espère qu’en obtenant des papiers français, il pourra exercer son vrai métier. Eric le prévient qu’ils devront rendre leur couple crédible aux yeux de l’administration. Plus tard, Eric et Bahram partagent un déjeuner au bord de mer pour mieux se connaître. Bahram l’interroge sur son passé amoureux, et Eric évoque Simon.

Samuel propose à Jennifer d’assister au combat de MMA de Kilian pour la Saint-Valentin. Devant Luna et Barbara, elle ne cache pas sa déception. Barbara avoue qu’elle ressent un manque dans sa vie sentimentale, ce qui pousse Jennifer à suggérer qu’elle est peut-être prête à rencontrer quelqu’un. Luna, malicieuse, saisit son téléphone… Elle inscrit Barbara sur une application de rencontres. Peu enthousiaste, Barbara rappelle qu’elle a déjà peu de temps pour elle-même.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 11 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.