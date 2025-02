Plus belle la vie : un départ définitif pour Kilian ? Tim Rousseau répond (VIDÉO)

Publicité





C’est hier que vous avez pu voir le personnage de Kilian tirer sa révérence dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Incarné par Tim Rousseau depuis 2020, Kilian est parti vers d’autres aventures en Australie.











Publicité





« Je quitte Plus belle la vie. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ce qui m’est arrivé et de tout ce que vous m’avez donné ! (…°) C’est une aventure extraordinaire mais aujourd’hui il faut que je parte » avait déclaré Tim Rousseau en novembre dernier, en larmes, après avoir tourné ses dernières scènes dans la série qui l’a fait connaitre.

« Aujourd’hui j’ai 21 ans et je quitte la série parce que faut que je vois ce que la vie elle a à me réserver. Ça a été une école formidable, tant sur le plan professionnel que humainement. (…) Je suis très fier de l’adulte que je suis entrain de devenir et c’est en partie grâce à cette aventure »

Mais Tim Rousseau part-il définitivement ? Il a répond dans une interview pour Diverto et la porte reste ouverte pour un retour de Kilian : « Oui, c’est probable, même si ce n’est pas forcément le but. Peut-être que je reviendrai, une fois que j’ai fini ce que j’ai à faire« .



Publicité





En attendant, vous le retrouverez dans la nouvelle saison de la série « Le fil d’Ariane », qui arrive bientôt sur TF1.

VIDÉO Tim Rousseau se confie sur son départ de « Plus belle la vie, encore plus belle »