« Qui veut être mon associé ? » du 19 février 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6 (épisode 3)

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 19 février 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.







« Qui veut être mon associé ? » du 19 février 2025, les entrepreneurs de ce soir

HUMBLE+

Experts en collagène, les fondateurs de Humble+ ont pour ambition de révolutionner le bien-vieillir grâce à une approche préventive et innovante. Leurs compléments alimentaires, élaborés scientifiquement, exploitent les bienfaits du collagène pour répondre aux défis du vieillissement : amélioration de l’élasticité de la peau, soulagement des douleurs articulaires, renforcement des cheveux et des ongles. Le tout avec une promesse alliant efficacité, plaisir et praticité.

SECURCLÉS

Créée en 2021, Securclés est une application mobile 100 % française et brevetée, intégrant une intelligence artificielle performante. Elle permet de reproduire facilement des clés, badges d’immeuble, bips de parking, et plus récemment des clés de voiture, sans avoir à se déplacer. Un service rapide, économique et accessible depuis son canapé, jusqu’à 50 % moins cher qu’un serrurier ou un concessionnaire.



MANGAS.IO

Lancée par Romain et Yun, passionnés de mangas depuis le lycée, Mangas.io est la première plateforme légale de lecture de mangas sur abonnement. Son catalogue riche et varié allie classiques intemporels et nouveautés incontournables, répondant aux attentes des amateurs de BD japonaises. Surnommée le “Netflix du Manga”, cette offre innovante démocratise un accès légal et illimité aux mangas, tout en soutenant l’industrie.

FUNKIE

Changer le monde, un petit-déjeuner à la fois ! Lassés des produits ultra-transformés et sucrés, Camille et Adrien ont créé Funkie : une marque qui revisite les classiques du petit-déjeuner avec des ingrédients sains, bio et d’origine française. Leur engagement ? Aucun ingrédient superflu, mais un maximum de gourmandise ! Soutenus par Patrick Bruel, investisseur dans leur projet, ils défendent une alimentation plus responsable et savoureuse.

MINI GREEN POWER

Un ingénieur issu d’industries polluantes décide un jour de mettre ses compétences au service de l’écologie : ainsi naît Mini Green Power. L’entreprise conçoit des “Mini Centrales Vertes”, transformant les déchets solides (bois, carton, résidus agricoles) en énergie propre et bas carbone. Compactes, autonomes et contrôlables à distance, ces unités modulables fournissent vapeur, électricité, eau chaude ou froid, selon les besoins des clients.

STOOLY

Face aux défis des petits espaces, Delphine et Lai ont imaginé Stooly : du mobilier pliable et design inspiré de l’origami. À la fois ingénieux et esthétique, leur concept révolutionne l’aménagement intérieur en alliant fonctionnalité et gain de place. Mais Stooly, c’est aussi l’histoire d’un couple résilient qui a su transformer les épreuves en une success-story inspirante.

BIOTEOS

Chaque année, la pollution de l’air cause 7 millions de décès prématurés, et l’air intérieur peut être jusqu’à 7 fois plus pollué que l’air extérieur. Bioteos apporte une réponse innovante en utilisant des microalgues pour purifier l’air. Grâce à une technologie brevetée, Romain B. et Romain D. ont conçu un filtre biologique capable d’éliminer non seulement les polluants atmosphériques, mais aussi virus et bactéries, offrant ainsi un air plus sain et plus pur.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.

Extrait vidéo