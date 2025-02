« Qui veut gagner des millions ? » du 4 février : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





« Qui veut gagner des millions ? » du 4 février 2025 – Arthur vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour un numéro spécial 50 ans de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation de la spéciale 50 ans de TF1

L’émission emblématique « Qui veut gagner des millions ? » fait son grand retour pour une soirée spéciale dédiée aux 50 ans de TF1. Animée par Arthur, cette édition exceptionnelle sera célébrée au prestigieux Cirque d’Hiver Bouglione.

« Qui veut gagner des millions ? » du 4 février 2025 : les invités

Pour cette soirée, Arthur reçoit :

– Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty pour les Restos du Cœur ;

– Anne-Claire Coudray et Booder pour Toutes à l’école ;

– Jenifer et Nikos Aliagas pour l’Association Grégory Lemarchal ;

– Isabelle Ithurburu et Chantal Ladesou pour l’Association Soleil d’enfance ;

– Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze pour Linkee.



Ils devront faire preuve de perspicacité et de sang-froid pour répondre aux redoutables questions d’Arthur. Ne manquez pas « Qui veut gagner des millions : 50 ans de TF1 », une soirée festive, émouvante et solidaire.