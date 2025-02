Cauchemar en cuisine du 4 février : inédit à Saint-Vrain ce soir sur M6

"Tu as un bon nid à m**** et tu cuisines là-dedans ?" 😳

Le @Chef_Etchebest est choqué par l'état préoccupant de cette cuisine…#CauchemarEnCuisine, mardi 4 février à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel 📺 pic.twitter.com/b1vI2ZaStn

— M6 (@M6) February 3, 2025