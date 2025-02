Rugby Top 14 : suivre le match Montpellier / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Montpellier / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Place à la 16ème journée de la saison de Top 14 ce samedi et Montpellier affronte le RC Toulon.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct de Bordeaux, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, à 21h05, le Montpellier Hérault Rugby (MHR) affronte le RC Toulon lors de la 16ᵉ journée du Top 14. En raison de l’état impraticable de la pelouse du GGL Stadium, la rencontre est délocalisée au stade Raoul-Barrière à Béziers.

Actuellement troisièmes du championnat, les Toulonnais visent une place en demi-finales directes et chercheront à s’imposer pour mettre la pression sur les leaders. De leur côté, les Montpelliérains, en quête d’un exploit, devront s’adapter à ce terrain inhabituel pour eux comme pour leurs adversaires.



Montpellier / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de Montpellier Hérault Rugby : 15. Bouthier ; 14. Tambwe, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Hogg, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8. B. Vunipola (cap.), 6. Nouchi ; 5. Duguid, 4. Verhaeghe ; 3. Hounkpatin, 2. Uelese, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Forletta, 18. Tauleigne, 19. Camara, 20. Doan, 21. Reus, 22. Cadot, 23. Haouas.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Fainga’anuku, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Le Corvec ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Ivaldi, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Brennan, 18. Alainu’uese, 19. Coulon, 20. Biggar, 21. Danglot, 22. Smaïli, 23. Setiano.

Montpellier / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Montpellier / Toulon, 15ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.