Un Si Grand Soleil Spoilers : la vérité sur Damien éclate, Thaïs piégée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 février 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 17 au 21 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la vérité sur Damien. Alors qu’Alain, Flore et Tiago ont été enlevés, Ludo mène son enquête et rencontre la mère de Flore. Celle-ci lui donne des infos précieuses et Ludo dit tout à Elisabeth. Ils préviennent Becker, la police se rend alors compte que la mort de Damien était une mise en scène ! Il est toujours en vie et veut juste estorquer de l’argent à la famille de Flore !

Becker intervient à temps et libère Alain, Flore et Tiago. Mais Damien a pris la fuite ! Flore est sous le choc quand elle apprend la vérité sur l’homme qu’elle aime et qu’elle pensait mort…



De son côté, Thaïs démarre une liaison avec Liam. Mais elle est loin de se douter que c’est Thierry qui a raison à son sujet. Il est bien à la tête des vols de voitures ! Thierry, qui enquête en douce sur Liam, découvre qu’il est en couple avec Thaïs…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 février 2025

Lundi 17 février 2025 (épisode 1579) : Prise d’otage sur le tarmac d’un aérodrome ! Elisabeth réussira-t-elle à réunir l’argent de la rançon à temps ? De son côté, Thierry s’ouvre un peu à Thaïs sur sa vie privée.

Mardi 18 février 2025 (épisode 1580) : Ludo fait la rencontre d’un personnage clef dans la vie de Flore, et qui pourrait bien avoir des infos sur Damien. Quant à Thierry, il sauve la mise de Thaïs au commissariat.

Mercredi 19 février 2025 (épisode 1581) : Après les révélations de Ludo, Elisabeth décide d’enfreindre la règle donnée par les ravisseurs. Louis va faire une rencontre surprise qui va fortement le déstabiliser.

Jeudi 20 février 2025 (épisode 1582) : Flore est totalement sous le choc de ce qu’elle a appris sur Damien. De son côté, Bertier prend une décision radicale.

Vendredi 21 février 2025 (épisode 1583) : Alors que Thaïs est sur un petit nuage, Thierry fait une révélation inattendue à ses collègues. De son côté, Flore comprend qu’elle a peut-être été injuste par le passé.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 17 au 21 février 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.