Star Academy : regardez Marine sur « Les corons » lors du match Lens / Strasbourg (VIDÉO)

Ce dimanche 16 février 2025, le stade Bollaert-Delelis a été le théâtre d’une émotion particulière lors de la mi-temps du match opposant le RC Lens au RC Strasbourg. Marine Delplace, la récente gagnante de la 12ᵉ saison de la Star Academy, a interprété « Les Corons » de Pierre Bachelet, rendant hommage au chanteur disparu il y a 20 ans.











Originaire de la région, Marine a conquis le public en remportant la Star Academy le 25 janvier dernier avec 65% des suffrages face à sa concurrente Ebony. Depuis sa victoire, elle enchaîne les projets, dont la tournée de la Star Academy qui débutera le 21 février 2025.

L’interprétation de la chanson « Les Corons » par Marine revêt une signification particulière pour les supporters lensois. Cette chanson, écrite en 1982 par Pierre Bachelet, est devenue un hymne officieux du RC Lens, chanté à chaque mi-temps au stade Bollaert-Delelis en hommage aux mineurs et à l’histoire minière de la région.

La prestation de Marine a été un moment fort de la rencontre, renforçant les liens entre le club, ses supporters et la culture locale. Ce vibrant hommage à Pierre Bachelet et aux traditions minières a une nouvelle fois démontré la ferveur et l’unité qui règnent au sein de la communauté lensoise.



VIDÉO Marine chante « Les corons » à la mi-temps du match de Lens

Pour revivre l’émotion de « Les Corons » chanté à Bollaert-Delelis, on vous propose de visionner la vidéo.