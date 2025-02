Le Quiz des champions du 1er février : la liste des candidats ce soir sur France 2

Publicité





« Le Quiz des champions » du samedi 1er février 2025 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce samedi soir sur France 2, Cyril Féraud présente un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Ce soir, 10 des plus illustres gagnants de jeux TV, toutes chaines confondues vont s’affronter au cours d’une bataille qui s’annonce épique.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Le Quiz des champions » du 21 septembre 2024, le programme

La Ligue des champions des jeux télé fait son grand retour, avec Cyril Féraud aux commandes ! Dix des plus grands champions de jeux télé, toutes chaînes confondues (Les 12 Coups de Midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire), se retrouvent pour un affrontement d’exception.

Leurs parcours ont captivé des millions de téléspectateurs, leurs connaissances sont impressionnantes !



Publicité





Pour certains, comme Enzo (TLMVPSP) et Esther (Slam), c’est une première participation. D’autres reviennent avec l’espoir de prendre leur revanche dans cette compétition toujours orchestrée par Cyril Féraud.

Quatre manches et une finale départageront ces champions, les soumettant à tous types de questions. Parmi elles, la célèbre manche des « Duels » promet des face-à-face haletants : sur un thème tiré au sort, il faudra donner plus de bonnes réponses que son adversaire pour espérer rester dans la course !

Le vainqueur de cette soirée remportera 20 000 euros, qu’il pourra reverser à l’association de son choix. Alors, qui soulèvera le Trophée et deviendra le plus grand champion des jeux télé français ?

« Le Quiz des champions » du samedi 1er février 2025 : liste des 10 candidats de ce soir

PAUL un des plus grands champions des 12 coups de midi

ISABELLE l’une des plus grandes championnes de TLMVPSP

ARTHUR 2e plus grand champion de Slam

AUDE la plus grande gagnante de QPUC

STEPHANE l’un des plus grands champions des 12 coups de midi

BLAISE l’un des plus grands champions de TLMVPSP

ESTHER 2ème plus grande gagnante de Slam

ENZO l’un des plus grands champions de TLMVPSP

SEBASTIEN 2e plus grand champion de TLMASMAD

XAVIER l’un des plus grands champions des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du « Quiz des champions »

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied… Qui succèdera à Xavier des 12 coups de midi, vainqueur en janvier dernier ?