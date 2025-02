The Voice : résumé et replay des 1ères auditions à l’aveugle (1er février 2025)

Publicité





The Voice du samedi 1er février 2025, résumé et replay – C’est parti pour la première soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz débutent la formation de leurs équipes.





La saison est lancée par une collégiale des coachs sur « Entrer dans la lumière » et « Eblouie par la nuit ».







Place ensuite au tout premier talent de la saison ! Neven, 23 ans, vient de Paris. Il chante « Danser encore » de Calogero. Zaz se retourne immédiatement, suivie par Florent Pagny, Vianney et Patricia Kaas. Premier carton plein de la soirée ! Il choisit de rejoindre l’équipe de Zaz !

Second talent de la soirée, on découvre Teona, qui vient de Georgie. Elle reprend « Halo » de Beyoncé. Zaz et Patricia se retournent, très vite suivis par Vianney et Florent. Teona choisit de rejoindre Patricia Kaas !



On continue avec Steven, 25 ans, qui chante « La symphonie des éclairs » de Zaho de Sagazan. Aucun coach ne se retourne !

Place ensuite à Aidan, franco-américain âgé de 26 ans, chante « Somewhere over the rainbow ». Vianney, Zaz et Patricia se retournent très vite. Florent les rejoint ! Il décide d’intégrer l’équipe de Patricia.

Léa, 27 ans, vient de Marseille. Elle chante « Mojo » de M. Florent, Zaz et Vianney se retournent ! Elle décide de rejoindre Florent Pagny !

Mega, 23 ans, reprend « Skin » de Rag’N’Bone Man. Aucun coach ne se retourne ! Mais surprise, cette année il y a une seconde chance, que chaque coach peut actionner une fois pendant l’aventure. Vianney l’actionne, Mega pourra donc revenir sur une autre audition à l’aveugle dans les prochaines semaines avec un nouveau titre.

César, 32 ans, vient de Fréjus. Il chante « J’oublie tout » de Jul. Vianney et Florent se retournent. Il choisit Florent Pagny !

On continue avec Charline, 22 ans, qui reprend « Une fille de l’Est » de Patricia Kaas. Patricia se retourne ! Florent se retourne au dernier moment. Elle choisit Patricia Kaas !

Romeo, 63 ans, interprète « Maman », chanson qui l’a rendu célèbre en 1973. Mais aucun coach ne se retourne.

Gaël, 25 ans, est en 8ème année de médecine à Montpellier. Il chante « Maintenant » de Vianney et Renaud. Florent et Patricia se retournent ! Vianney les rejoint sur la fin. Vianney bloque Patricia ! Gaël choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.

Christophe, 32 ans, reprend l’hymne des JO. Il n’y a pas de paroles, aucun coach ne se retourne.

Place ensuite à Victoria, 28 ans, qui interprète « Animaux fragiles » d’Ycare et Zaz. Aucun coach ne se retourne !

Roxane, 22 ans, chante « Fallin » d’Alicia Keys. Florent et Vianney se retournent à la toute fin ! Elle choisit Vianney.

The Voice du 1er février 2025, le replay

Cette première soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 8 février 2025 pour l’épisode 2 !