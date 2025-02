Capital du 2 février 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 2 février 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Abus, gaspillage et gros business : révélations sur l’argent de notre santé ».





Capital du 2 février 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Médecins : ils vous soignent, mais à quel prix !

Une consultation d’ophtalmologue à 90 euros, une opération chirurgicale équivalant à un SMIC, un scanner facturé 150 euros… Pour de nombreux Français, décrocher un rendez-vous médical est un véritable parcours du combattant, et lorsqu’ils y parviennent, la facture est souvent salée. Un tiers d’entre eux a déjà renoncé à des soins faute de moyens. Faut-il désormais être aisé pour se soigner ? Du côté des praticiens, ces tarifs sont-ils justifiés par des impératifs économiques, ou certains profitent-ils simplement des lois du marché ? La frontière entre médecine et business semble parfois s’estomper, y compris dans l’hôpital public, où une médecine parallèle s’est développée : la consultation privée. Face aux délais d’attente interminables, certains patients n’ont d’autre choix que de payer le prix fort. Entre témoignages de malades contraints de sortir la carte bleue et portraits de médecins assumant ces nouvelles pratiques, enquête sur un système de santé qui pèse de plus en plus lourd sur le portefeuille des Français.

Médicaments, consultations, hôpitaux : enquête sur un incroyable gaspillage

Chaque année, l’État injecte des milliards d’euros dans la santé. Mais cet argent est-il toujours bien utilisé ? Entre consultations superflues, arrêts maladie de complaisance et gaspillage de médicaments ou de matériel médical, il y aurait des économies à réaliser à tous les niveaux. Pierre, par exemple, a trouvé une astuce infaillible : via une application de téléconsultation, il obtient un arrêt maladie en quelques minutes, aux frais de la Sécurité sociale… et donc du contribuable. Combien sont-ils à profiter de ces facilités ? Les téléconsultations sont aussi un moyen rapide d’obtenir des prescriptions, contribuant ainsi au gaspillage : chaque Français jette plus d’1,5 kilo de médicaments par an, pour un coût total de 10 milliards d’euros. Et dans les hôpitaux publics, la situation est tout aussi alarmante : malgré 40 milliards d’euros d’aides exceptionnelles en trois ans, la plupart des établissements restent déficitaires. Entre ville et hôpital, soignants et patients, comment stopper l’hémorragie des dépenses de santé ?



Pharmacies à prix discount : elles veulent soigner votre portefeuille !

Des soins 20 % moins chers, des compléments alimentaires à -30 %, des cosmétiques à moitié prix… Une nouvelle génération de pharmacies bouscule le marché avec des tarifs défiant toute concurrence. Ces enseignes, inspirées des stratégies de la grande distribution, fleurissent partout en France et appliquent les recettes du commerce : promotions agressives, rayons optimisés, parcours client millimétré. Derrière ces remises attractives, un phénomène s’accélère : le regroupement de pharmacies pour négocier plus durement avec les laboratoires. Certaines vont encore plus loin en supprimant totalement les magasins physiques au profit de la vente en ligne, avec livraison directe à domicile. Faut-il y voir une opportunité pour le pouvoir d’achat ou un risque de surconsommation médicale ? Capital décrypte cette révolution de la pharmacie discount.