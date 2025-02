TPMP gros clash, Cyril Hanouna à Géraldine Maillet : « vous venez nous faire chi** » (VIDÉO)

Publicité





A l’approche de la suppression de C8 et de la fin de « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP), sale ambiance hier soir entre Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. L’animateur est allé au clash avec Géraldine Maillet, allant jusqu’à lui dire que « personne ne la connait » et qu’elle le faisait « chi** ».











« Personne ne vous connait » a balancé Cyril Hanouna à sa chroniqueuse qui tentait de s’exprimer au sujet du ministre de la santé américain.

« Vous prônez la liberté d’expression, mais dès qu’on parle, vous nous faites taire » a répondu Géraldine Maillet à l’aniamteur. Ce à quoi il a rétorqué : « Vous ne serez pas avec nous longtemps vous ! C’est insupportable cette Géraldine Maillet, on est entrain de rigoler et vous venez nous faire chi**« .

« Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd’hui » a-t-il ajouté avant de lui demander une nouvelle fois de se taire.



Les autres chroniqueurs autour de la table ont rigolé, personne n’a pas pris la défense de Géraldine Maillet mais les téléspectateurs ont été choqués. Beaucoup n’ont d’ailleurs pas compris que Géraldine ne quitte pas le plateau après les propos de Cyril Hanouna.

