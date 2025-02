Demain Nous Appartient du 19 février : Roxane choquée par l’alibi de Philippine et Victor (résumé + vidéo épisode 1883 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1883 de DNA – On peut dire que l’alibi commun de Philippine et Victor va surprendre ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Quand Karim en parle à Roxane et Georges, ils sont sous le choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 février 2025 – résumé de l’épisode 1883

C’est à peine croyable, mais Philippine Julliard et Victor Brunet étaient ensemble au moment de l’empoisonnement de Bart Vallorta ! Un temps suspectés pour l’agression, ils sont désormais blanchis grâce à un alibi solide et commun. Au commissariat, Roxane et Georges sont sous le choc quand Karim Saeed leur assure que ces deux là étaient à l’hôtel ensemble au moment de l’empoisonnement de Bart. Et il a promis à Brunet de ne rien dire à Damien et Timothée. Roxane va devoir garder le secret et ça s’annonce déjà difficile à tenir… Quant à l’enquête, tout est à refaire. Qui pouvait bien en vouloir à Bart ?

De son côté, Bastien ne reconnaît plus sa mère… Pendant ce temps, Adam tombe sur une révélation troublante sur son application de rencontre. Quant à Alex, il se rend discrètement à l’hôpital, cherchant à éviter les regards indiscrets.



VIDÉO Demain nous appartient du 19 février – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.