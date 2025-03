Publicité





20h30 le dimanche du 2 mars 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 2 mars 2025 : les invités

Ce dimanche, 20h30 le dimanche s’est intéressé au parcours exceptionnel de Julia Roberts, véritable icône hollywoodienne. Actrice de tous les superlatifs – élue plus belle femme du monde, star la mieux payée, sourire le plus éclatant – elle cultive pourtant avec brio son image de « fille normale », un trait qui la rend d’autant plus attachante.

Un César d’honneur

À l’occasion de la 50ᵉ cérémonie des César, Julia Roberts sera honorée sur la scène de l’Olympia avec un César d’honneur. Cette distinction vient saluer une carrière remarquable, jalonnée de comédies romantiques cultes comme Pretty Woman et Coup de foudre à Notting Hill, mais aussi de rôles plus engagés. Son interprétation inoubliable dans Erin Brockovich, seule contre tous, réalisé par Steven Soderbergh, lui avait déjà valu l’Oscar de la meilleure actrice.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV