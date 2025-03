Publicité





20h30 le dimanche du 30 mars 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 30 mars 2025 : les invités

Entretien : À l’occasion de la sortie de son autobiographie Avec le temps… (éditions Albin Michel), Michel Drucker est invité sur le plateau de 20h30 le dimanche. Véritable figure emblématique du paysage audiovisuel français, il s’est imposé comme « le parrain du PAF » grâce à plus de soixante ans de carrière et une popularité jamais démentie. Son sens des valeurs, sa bienveillance, sa lucidité et sa fidélité ont contribué à ancrer son image dans le cœur des Français. L’animateur dévoile les clés de sa longévité : un travail acharné, mais aussi une discipline de vie inspirée des sportifs de haut niveau.

