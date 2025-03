50mn Inside du 22 mars 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 22 mars 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 22 mars 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎤 L’événement : la France avec Louane peut-elle enfin gagner l’Eurovision ?

La chanteuse a présenté son titre « Maman » pour le concours qui se déroulera en mai prochain.

⭐️ En coulisses : les Miss en séjour d’intégration au Québec

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, savoure son séjour d’hiver avec ses cinq marraines représentant plusieurs générations de Miss France : Indira Ampiot, Maëva Coucke, Alicia Aylies, Sophie Thalmann et Laure Belleville.



🎬 Le Portrait rencontre avec Kad Merad

🎼 La Story : le mystère Mylène Farmer

Comment la chanteuse a-t-elle construit son personnage ?

50mn Inside du 1er mars 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️Le document : direction Barcelone, une destination touristique qui est aussi un eldorado. Restaurateurs, agents immobiliers, et hôteliers : qui sont les nouveaux rois français de cette ville en pleine métamorphose ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.