66 minutes du 2 mars 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 2 mars 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Mohamed Amra : révélations sur une traque exceptionnelle

Il était l’homme le plus recherché de France. Après neuf mois en cavale, le narcotrafiquant Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie le 22 février dernier, avant d’être immédiatement extradé et placé à l’isolement dans la prison la plus sécurisée de France, à Condé-sur-Sarthe (Orne). Parallèlement, 22 personnes soupçonnées d’avoir participé à son évasion spectaculaire en mai dernier ont été interpellées en Normandie, en Espagne et au Maroc. Le 14 mai 2024, une attaque d’une extrême violence impliquant une voiture-bélier et des fusils d’assaut avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires. Retour sur la cavale de celui que l’on surnomme « La mouche », ses soutiens, ses cachettes, ses projets, et le travail minutieux des enquêteurs pour mettre fin à sa fuite.



🔵 Au Macumba, la piste s’est définitivement éteinte

Le Macumba, c’est fini ! La dernière discothèque de cette mythique chaîne a fermé ses portes le week-end dernier à Englos, près de Lille (Nord). Depuis son lancement en 1966, ces établissements ont connu un immense succès, comptant jusqu’à 23 clubs en France, en Europe et même à Cuba. Popularisé par le tube de Jean-Pierre Mader, le Macumba appartient désormais au passé. En effet, les discothèques, autrefois incontournables, se raréfient : elles sont passées de 4 000 à seulement 1 000 en quelques années. Pourtant, pour cette ultime soirée, nombreux sont ceux qui ont tenu à faire leurs adieux à ce lieu emblématique de fête, de rencontres et de souvenirs partagés.

🔵 France : l’engouement pour la culture japonaise

S’immerger dans l’univers japonais sans quitter la France, c’est la promesse de « Japan Expo », un salon qui se déroule chaque été à Paris et chaque hiver à Marseille. Le week-end dernier, l’événement a célébré ses quinze ans en accueillant 50 000 visiteurs venus découvrir les dernières tendances du manga et du dessin animé. Mais la fascination pour le Japon ne s’arrête pas là : la cuisine nipponne fait désormais partie du quotidien des Français. Au-delà des traditionnels sushis et sashimis, les restaurants de « ramens », ces savoureuses soupes de nouilles autrefois exclusives au Japon, fleurissent dans tout le pays. Une chose est sûre : l’attrait des Français pour le Pays du Soleil-Levant ne fait que grandir !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Bien-être : un luxe accessible !

Le secteur du bien-être se réinvente : les balnéos et thalassos baissent de plus en plus leurs tarifs ! Autrefois prisées principalement par les seniors, elles élargissent désormais leur clientèle en séduisant un public plus jeune grâce à des offres attractives, comme des journées à moins de trente euros. Leur atout ? Une alliance entre soins traditionnels et équipements de pointe. Avec des formules flexibles, pour une journée ou un week-end, ces escapades bien-être gagnent en popularité. Que ce soit en solo, en couple, entre amis ou en famille, immersion dans un univers où détente et accessibilité vont de pair.

