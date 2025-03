Arnaques du 15 mars : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 15 mars 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l'enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.





Arnaques du 15 mars 2025 : sujets et reportages de ce soir

Arnaqués par un proche !

Les escrocs n’ont aucune limite, pas même celle de trahir leurs proches. Amis d’enfance, membres de la famille, personne n’est épargné. Marie-Cécile en a fait l’amère expérience : trahie par son propre mari, elle a tout perdu. Son appartement a été saisi, et ses enfants, expulsés. Quant à Damien et Liliana, c’est un ami de vingt ans qui les a floués. Ils lui ont confié leur projet d’achat immobilier, mais il leur a volé toutes leurs économies.

Achat, aménagement : arnaques à la maison

Avec l’inflation, les arnaqueurs se multiplient et ciblent en priorité les plus vulnérables. Ils promettent des opportunités alléchantes, mais leurs victimes finissent ruinées. Après son divorce, Touraya croyait avoir trouvé la maison idéale pour elle et sa fille, dans son budget. Mais l’arnaque était bien ficelée : aujourd’hui, son logement menace de s’effondrer. De son côté, Natasha, comme une cinquantaine d’autres clients, avait commandé une cuisine à prix cassé. Depuis, elle déchante : la plupart d’entre eux n’a jamais été livré…



