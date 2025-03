Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 5 ? (résumé + replay DALS 14 mars 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 5 du 14 mars 2025 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser sur le thème du cinéma et des séries télévisées.





Franck Leboeuf, blessé, ne danse pas ce soir. Il reprendra la semaine suivante !







Florent Manaudou et Elsa Bois ouvrent le bal avec un pasodoble sur la musique de « Mission Impossible ». Jean-Marc a apprécié tandis que Mel lui donne quelques conseils. Chris a trouvé que la danse a été divisée en 2, il était en dessous sur la première partie. Fauve lui dit de faire attention à ses pieds.

Les notes de Florent : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts.



Place à Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent une rumba sur « L’hymne à l’amour ». Chris avoue que c’est « fou », il est sous le choc ! Mel est émue et avoue qu’elle ne trouve rien à redire ! Jean-Marc avoue que techniquement c’est irréprochable. Fauve

Les notes de Lénie : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 9 de Chris, total : 36pts

Mayane et Christophe Licata dansent une rumba sur la musique de « La boum ». Jean-Marc la trouve impressionnante et captivante. Mel les a trouvés beaux. Chris note ses progrès mais aussi des erreurs techniques. Fauve se dit conquise.

Les notes de Mayane : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 27pts

Adil Rami et Ana Riera dansent un tango argentin sur James Bond. Fauve salue ses efforts, elle l’a trouvé solide et ancré. Chris salue le niveau de difficulté de la choré, il est bluffé. Mel a aimé la connexion et le guidage.

Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 9 de Fauve, 6 de Chris, total : 36pts.

Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil dansent un foxtrot sur « Comme un ouragan » pour Les Tuches. Jean-Marc fait des reproches sur la technique, Mel salue son élégance, Chris est content de la voir danser mais note des soucis techniques.

Les notes de Charlotte : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts

Ève Gilles et Nino Musa dansent un quickstep sur « Grease ». Fauve annonce que c’est sa meilleure prestation et l’une des meilleures de la soirée ! Jean-Marc la félicite, Mel aussi.

Les notes d’Eve : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts.

Claude Dartois et Katrina Patchett dansent une rumba sur « Shallow » de « A star is born ». Jean-Marc fait mine de ne pas avoir aimé alors qu’en fait ce n’est pas le cas ! Chris aimerait plus de folie, Fauve est d’accord avec lui.

Les notes de Claude : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 29pts

Julie Zenatti et Adrien Caby dansent un tango sur le générique de « Beverly Hills ». Mel a aimé, Chris assure que c’est exactement ce qu’il veut voir.

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts

Jungeli et Inès Vandamme dansent un contemporain sur « The Greatest Showman ». Jean-Marc salue son énergie et son engagement. Fauve

Les notes de Jungeli : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts

Le classement des couples du prime 5

1. Lénie et Jordan 36pts

1. Adil et Ana 36pts

2. Jungeli et Inès 35pts

2. Eve et Nino 35pts

5. Julie et Adrien 32pts

6. Florent et Elsa 31pts

7. Claude et Katrina 29pts

8. Mayane et Christophe 27pts

9. Charlotte et Yann-Alrick 26pts

Et le troisième couple éliminé est…

23h45 : Résultats des votes, Florent Manaudou est en face à face contre Charlotte de Turckheim.

23h55 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Florent Manaudou. Charlotte de Turckheim est donc éliminée ce soir !

Danse avec les Stars, le replay du 14 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 21 mars à 21h sur TF1 pour suivre le cinquième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.