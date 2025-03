Banderoles lors de PSG / OM : Véronique Rabiot va porter plainte

Publicité





Hier soir, le Classico opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, qui s’est soldé par une victoire parisienne 3-1, a été marqué par des incidents regrettables visant Adrien Rabiot et sa mère, Véronique Rabiot. De retour au Parc des Princes sous les couleurs marseillaises, l’ancien milieu de terrain parisien a été la cible de vives insultes de la part des ultras du PSG. Ces derniers ont également déployé des banderoles offensantes à l’encontre de sa mère, suscitant une vive indignation.





Parmi les messages affichés, on pouvait lire : « P*te de mère en fils« , ou encore « Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils. Vero c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?« .







Face à ces attaques, Véronique Rabiot a annoncé son intention de porter plainte contre les ultras du PSG. Dans une interview accordée à France Info, elle s’est dite « vraiment indignée » par ces propos et a exprimé son incompréhension quant à l’absence de réaction officielle. Elle a également déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. »

Adrien Rabiot a également réagi en défendant sa mère et en critiquant Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Sur les réseaux sociaux, il a écrit : « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas. »



La Ligue de Football Professionnel (LFP) a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du PSG en raison des insultes homophobes proférées lors de la rencontre. Le club parisien, qui a affirmé ne pas avoir eu connaissance des banderoles insultantes, devra prouver sa bonne foi lors d’une audience prévue cette semaine.

La banderole des supporters parisiens du Virage Auteuil sur Adrien Rabiot et sa mère, Véronique : « 𝗣*𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗘̀𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗟𝗦 » 🤯#PSGOM pic.twitter.com/vi2ysFUcZv — Foot Mercato (@footmercato) March 16, 2025