C à vous du 18 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Appel entre Trump et Poutine, trêve en Ukraine, reprise des frappes à Gaza, tensions franco-algériennes… On en parle avec Christine Ockrent, journaliste & écrivain. Elle préface le livre de J.D Vance “Une famille américaine”

🔵 Mort de Thomas à Crépol : le drame qui a déchiré la France. On reçoit Jean-Michel Decugis du “Le Parisien-Aujourd’hui en France” et Marc Leplongeon, du journal “L’Équipe” pour leur livre “Une nuit en France. Anatomie d’un fait divers qui a déchiré le pays” aux éditions Grasset



🔵 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Miki, pour son EP “Graou”. Elle interprétera en live le titre “Échec et Mat” ; et Leïla Bekhti, Jonathan Cohen & Roland Perez, pour le film “Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan” en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 18 mars 2025 à 19h sur France 5.