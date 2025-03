C dans l’air du 14 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 14 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 mars : invités et le sommaire

⬛ MARIE-FRANÇOISE VECCHIERINI

Neuropsychiatre, spécialiste du sommeil à l’Hôtel Dieu à Paris et membre de l’Institut national du Sommeil et de la Vigilance. Elle nous donnera son analyse de la qualité du sommeil des Français et des clés pour mieux dormir.

⬛ Trump / Poutine : qui mène le jeu ?



Zelensky a accepté un cessez-le-feu de 30 jours sans conditions, tandis que Poutine s’est dit favorable mais pose des réserves sur sa mise en œuvre. Trump, proche des positions du Kremlin, presse Moscou d’arrêter les combats, mais Poutine semble temporiser, d’autant que l’armée russe a récemment repris du terrain en Ukraine.

Hier, l’émissaire américain Steve Witkoff a remis un message de Poutine à Trump, préparant une future conversation entre les deux dirigeants. Pourtant, la Russie maintient ses exigences : reddition de l’Ukraine, cession de territoires, abandon de l’OTAN et démantèlement du pouvoir en place.

Zelensky dénonce une « manœuvre dilatoire », Berlin appuie cette critique, tandis que Trump reste optimiste sur une issue rapide. Mais sur le terrain, les combats continuent et l’Europe, notamment la Pologne et l’Estonie, reste en alerte.

En France, une résolution symbolique sur la saisie des avoirs russes pour aider Kiev a été adoptée, mais sans consensus : le RN et les ciottistes se sont abstenus, LFI et les communistes ont voté contre.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 14 mars 2025 à 17h40 sur France 5.