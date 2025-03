C dans l’air du 21 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 21 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 mars : invités et le sommaire

⬛ GÉNÉRAL JEAN-PAUL PALOMÉROS, ancien chef d’état-major, et ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Il nous donnera sa vision d’une défense européenne, et nous expliquera comment les États européens travaillent ensemble sur les sujets de défense.



⬛ Algérie, retraites… Bayrou dépassé ?

Emmanuel Macron a dénoncé avec force la peine de 10 ans de prison requise contre Boualem Sansal pour ses critiques du pouvoir algérien, alimentant une tension croissante entre Paris et Alger. Depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, les relations se détériorent, entre accusations de manipulations et refus d’expulsions.

Sur le plan intérieur, François Bayrou fait face à une fronde. Critiqué pour son immobilisme sur la réforme des retraites et l’immigration, il doit gérer les menaces de démission de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Pendant ce temps, la bataille pour 2027 s’intensifie, avec Édouard Philippe en tête, talonné par Gabriel Attal et des figures de la droite comme Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Marine Le Pen, elle, observe et se prépare.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 21 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.