Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd'hui du 25 mars 2025





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2025 à 13h55 « Infidélité : un coup de canif salvateur ! » (inédit)

Après 30 ans de mariage, Maïti a croisé Javier lors d’un vol et s’est laissé séduire. Honnête avec son mari, elle lui a immédiatement confié cette attirance, et il a accepté la relation. Leur histoire a duré un an avant que Javier ne disparaisse, renforçant encore davantage l’amour du couple. Un témoignage à retrouver cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « À moins de 50 ans, ils souffrent de la maladie d’Alzheimer » (rediffusion)

Les invités de Faustine Bollaert ont moins de 50 ans, mais vivent avec la maladie d’Alzheimer. Pour certains, les premiers symptômes sont apparus dès l’âge de 30 ans. Ils partagent avec nous leur quotidien et les défis qu’ils affrontent.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2025

Demain dans #CCA. pic.twitter.com/7Ocax6DJ3O — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 24, 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.