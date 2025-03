Star Academy : Ebony sort du silence après le dérapage raciste en concert à Lille

Publicité





Ebony est finalement sortie du silence suite au dérapage raciste d’une spectatrice lors d’un concert au Zénith de Lille samedi soir. La chanteuse, finaliste de la Star Academy 2024, s’est retrouvé face à un geste obscène dans le public présent ce soir et a interrompu le concert afin de réagir.





« Un petit message pour une petite dame dans le public, qui m’a fait un signe pas gentil, moi je l’aime en tout cas, et j’aime tout le monde dans cette salle. » ​a déclaré Ebony avant de pleurer sur scène, entourée des autres académiciens.







Sur son canal du réseau social Instagram, Ebony est sorti du silence et elle a remercié ses fans pour leur soutien.

« Je tiens à vous remercier pour tous vos messages de soutien, pour toute cette vague d’amour hier, aujourd’hui encore, après ce qui a pu se passer hier soir sur scène. Ça me fait plaisir et ça me fait chaud au coeur, restez comme vous êtes, vous êtes adorables. Je vous aime de tout mon coeur » a confié Ebony.



« Il faut toujours rappeler aux gens qui ont de la haine à envoyer que nous, on a que de l’amour à rendre et surtout ne jamais laisser passer ce genre d’action. C’est pour ça qu’hier, j’ai tenu à prendre la parole pour que cette personne comprenne que ce qu’elle a fait n’a pas lieu d’être. Gardez ça en tête ! (…) J’espère que vous dans votre vie au quotidien vous arrivez à faire face à genre de situations, parfois on ne peut pas l’éviter mais il faut savoir réagir et de la bonne manière. Je vous aime fort fort fort fort »

Rappelons que les autres académiciens de la tournée ont rapidement pris la défense d’Ebony tandis que la production a publié un communiqué dimanche afin de condamner ce comportement inacceptable et soutenir la jeune chanteuse.