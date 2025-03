Demain Nous Appartient du 28 mars : qui s’en prend à Soraya ? (résumé + vidéo épisode 1910 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1910 de DNA – Soraya est au plus mal ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après la vidéo reçue la veille, elle s’inquiète des conséquences.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 28 mars 2025 – résumé de l’épisode 1910

Soraya est en grande difficulté : son ordinateur a été piraté et quelqu’un l’a filmée à son insu ! Elle vient de recevoir une vidéo compromettante la montrant en pleine conversation avec son petit ami, Gabriel. Dans cette séquence, elle tient des propos insultants envers sa patronne, Raphaëlle Perraud. Pourtant, Soraya et Gabriel n’ont jamais eu cet échange. La vidéo est un deepfake créé par l’IA, et le résultat est terriblement convaincant ! Gabriel essaie de rassurer Soraya mais la jeune femme est inquiète.

Et alors qu’elle est la cible de menaces, Soraya choisit de ne pas prévenir la police. De son côté, Timothée, grâce à ses souvenirs qui refont surface, parvient à comprendre l’origine de ses aversions… Pendant ce temps, Soizic ravale son orgueil pour prendre des nouvelles de son fils.



VIDÉO Demain nous appartient du 28 mars – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

