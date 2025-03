Star Academy : après sa rupture avec Lucie Bernardoni, Michaël Goldman sur une appli de rencontres

Publicité





On vous en parlait hier : Lucie Bernardoni et Michaël Goldman, respectivement répétitrice et directeur de la Star Academy, ne sont plus en couple. Comme révélé par le bloggeur Aqababe, ils auraient rompu récemment.











Et on peut dire que Michaël Goldman a déjà tourné la page puisqu’il est inscrit sur Raya, l’application de rencontres de stars !

« Cherche une fille plus intelligente que moi » a écrit le directeur de la Star Ac sur son profil.

De quoi confirmer la rupture avec Lucie.



Rappelons que même s’ils n’ont jamais officialisé leur couple, Lucie Bernardoni, célèbre pour son rôle de répétitrice à la Star Academy, et Michaël Goldman, directeur du télé-crochet de TF1 et fils de Jean-Jacques Goldman, avaient été aperçus à plusieurs reprises ensemble, attisant les rumeurs sur leur relation. En janvier dernier, leur présence commune au concert de Pierre Garnier à l’Olympia avait encore intensifié les spéculations sur leur proximité.

PHOTO le profil de Michaël Goldman sur Raya