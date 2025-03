Demain Nous Appartient spoiler : Jordan en panique, il découvre... (vidéo épisode du 26 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jordan va débuter dans le mannequinat dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, alors Jordan doit passer des essais pour une campagne publicitaire, il se lève totalement paniqué…











Et pour cause, Jordan découvre un bouton sur son nez ! De quoi faire beaucoup rire Jack et Lizzie, et même Audrey. Mais Jordan prend la chose très au sérieux et demande à sa mère de le sauver avec du maquillage.

Jack se régale à vanner son frère, il l’imagine déjà faire des pubs pour des produits contre l’acnée !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1908 du 26 mars 2025 : Jordan panique

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.