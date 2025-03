Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 6 ? (résumé + replay DALS 21 mars 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 6 du 21 mars 2025 – C’est parti pour le sixième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser avec des danseurs mystères, dont ils découvriront l’identité que pendant leurs danses !











Nelson Monfort fait son arrivée pour annoncer que c’est Florent Manaudou et Elsa Bois qui ouvrent erncore le bal. Ils dansent un contemporain avec la maman d’Elsa. Mel a trouvé ça très beau et vrai. Jean-Marc Généreux salue sa prestation et le fait qu’il ait ouvert son coeur. Fauve est ravie elle aussi et Chris se dit incroyablement fier de lui.

Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts.

Place à Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent un tango argentin et sont rejoints par le danseur mystère : Nikos Aliagas ! Fauve a beaucoup aimé et salue la fluidité entre eux. Chris parle d’un tango exactement comme ce qu’ils ont envie de voir, il aimerait juste un équilibre parfait. Mel affirme qu’elle lui a tout donné !



Les notes de Lénie : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38pts

Mayane et Christophe Licata dansent une salsa. Ils sont rejoints par l’invité mystère : Mathilda, la responsable d’une association qui a aidé Mayane à devenir actrice ! Mel la félicite et salue son expression corporelle, Jean-Marc dit qu’elle a la salsa dans la peau, Fauve est d’accord, et Chris se dit très fier d’elle !

Les notes de Mayane : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts

Adil Rami et Ana Riera dansent un contemporain avec les soeurs d’Adil. Il est très ému, le jury aussi ! Mel a même du mal à parler, elle affirme qu’il a été vrai et ce qu’elle a vu, c’est ce qu’elle voulait depuis le début. Fauve adore son investissement et son interprétation. Chris l’a trouvé fabuleux.

Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 34pts.

Retour de Franck Leboeuf et Candice Pascal, qui n’avaient pas dansé la semaine dernière pour cause de blessure de Franck. Il va mieux mais il n’est pas totalement rétabli. Ils dansent un pasodoble avec le danseur mystère : Vincent Moscato. Jean-Marc remarque des problèmes techniques. Fauve le félicite car il est blessé et c’est difficile. Chris en veut plus.

Les notes de Franck : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 34pts.

Ève Gilles et Nino Musa dansent un contemporain avec Simon, le compagnon d’Eve. Fauve lui donne quelques conseils. Chris aussi a quelques reproches techniques, il aimerait qu’elle danse avec son coeur. Mel parle d’une belle progression mais elle en veut encore plus. Jean-Marc est d’accord avec eux.

Les notes d’Eve : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts.

Claude Dartois et Katrina Patchett dansent un quickstep avec un danseur mystère pour faire une surprise à Katrina : sa maman ! Katrina est très émue. Fauve a adoré le moment, Jean-Marc note quelques erreurs techniques, Mel aussi. Et Chris annonce qu’ils ont assisté à un vrai quickstep !

Les notes de Claude : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts

Jungeli et Inès Vandamme dansent une valse avec le danseur mystère : la prof principale de Jungeli ! Mel a aimé sa danse, Chris se dit bluffé. Fauve salue son allure.

Les notes de Jungeli : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts

On termine avec Julie Zenatti et Adrien Caby, qui dansent une samba avec Anggun. Fauve souligne son manque de confiance, qui lui pose problème. Jean-Marc salue le fait qu’elle prenne du plaisir.

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 3Opts

Le classement des couples du prime 6

1. Lénie et Jordan 38pts

2. Florent et Elsa 35pts

2. Jungeli et Inès 35pts

4. Adil et Ana 34pts

5. Claude et Katrina 32pts

6. Eve et Nino 31pts

7. Mayane et Christophe 31pts

8. Julie et Adrien 30pts

9. Franck et Candice 27pts

Et le quatrième couple éliminé est…

23h49 : résultat des votes du public. Sont qualifiés : Jungeli, Florent, Lénie, Adil, Mayane, Claude, et Julie. Eve et Nino sont donc en face à face contre Franck et Candice.

00h01 : le public a choisi de sauver Eve et Nino ! Franck Leboeuf et Candice Pascal sont donc éliminés ce soir.

Danse avec les Stars, le replay du 21 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 28 mars à 21h sur TF1 pour suivre le septième prime de Danse avec les Stars saison 14.