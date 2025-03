Demain Nous Appartient spoiler : Victoire harcelée à l’hôpital ! (vidéo épisode du 2 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Après Soraya, c’est pour Victoire que les choses vont mal tourner dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que la médecin a reçu une vidéo personnelle, celle-ci va être mise en ligne !











Et dans quelques jours à l’hôpital Saint Clair, Victoire est victime de harcèlement. Une vidéo compromettante d’elle a été envoyée à tous ses contacts, la plongeant dans un tourbillon de regards déplacés et de remarques acerbes.

Lorsqu’elle surprend deux hommes en train de parler d’elle, sa colère explose. Sans réfléchir, elle assène une gifle. Heureusement, Samuel intervient aussitôt pour la calmer et prendre sa défense.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1913 du 2 avril 2025 : Victoire se fait harceler

