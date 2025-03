Un Si Grand Soleil du 31 mars : Becker fait une proposition risquée à Elisabeth (résumé épisode 1609 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1609 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 31 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alain fait la tête au petit déjeuner, il a préparé un café pour Elisabeth, qui veut partir travailler au plus vite. Il insiste et elle finit par prendre son café. Alain l’encourage à faire plus de télé-travail mais elle refuse de céder à la panique. Elisabeth dit qu’elle va rentrer tard, elle a une grosse journée.

Pablo entend Hugo jouer du saxo. Il a le sourire et semble apprécier. Mais quand Hugo le remarque et lui demande si ça lui plait, Pablo se ferme et lui dit que non et qu’il l’a réveillé…



Publicité





Elisabeth retrouve Muriel chez L Cosmétiques, elle a fait une réservation au restaurant avec un client. Elisabeth ouvre son courrier et découvre une douille et un message de menaces. Elle se glace et appelle immédiatement la police, elle assure à Muriel qu’elle ne cédera pas au chantage.

Elise vient présenter ses excuses à Elodie à la ferme. Elle est désolée et promet de faire des efforts, elle lui demande d’être patiente. Elodie finit par sourire, elles se disent qu’elles se manquent et s’embrassent. Elise reçoit un appel, elle doit filer travailler.

Au commissariat, Elisabeth remet le courrier à Elise et Alex. Alex l’informe qu’elle n’est pas la seule à avoir reçu ce courrier. Elisabeth demande si ça peut s’agir du tireur fou, Elise ne croit pas à une coïncidence.

Hugo se plaint auprès de Sabine au sujet de Pablo et du saxo. Sabine pense qu’il ne dormait pas, c’était pour le provoquer. Hugo se plaint de tout le reste mais Sabine lui rappelle que c’est un ado. Il s’emporte, Sabine préfère s’en aller.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : la police piégée, découvrez qui est le maître chanteur ! (épisode du 2 avril 2025)

Au lycée, Pablo s’excuse auprès de Noura d’avoir été un peu lourd. Elle lui dit qu’il a été hyper lourd. Pablo réussit à la faire rire en lui disant qu’il est médaillé d’or. Au commissariat, Hugo remet les résultats d’analyse sur les lettres à Becker. Ce dernier lui demande comment ça se passe la cohabitation avec son fils. Hugo lui dit que c’est un ado et il est sympa avec Sabine.

Soan remet les copies aux élèves, il félicite Pablo qui a eu 16. Il lui dit qu’avec son comportement il ne s’attendait pas à ça. Pablo avoue qu’il aime les matchs et la physique. Soan lui conseille de ne pas passer à côté d’une belle scolarité. Achille lui demande ce qu’il lui voulait, Pablo dit qu’il lui a pris la tête… Achille propose de l’aider dans les autres matières, Pablo l’envoie balader.

Le procureur fait le point avec Alex et Becker sur les courriers. Seuls des notables ont été menacés et Elisabeth est la seule à avoir reçu une douille. Elise ramène les résultats : la douille est bien celle utilisée par le tireur ! Donc le tireur et le maître chanteur sont bien une seule et même personne.

Noura critique Pablo auprès de Charlotte, elle le traite de faux cul. Charlotte lui demande si elle le kiffe, Noura dit qu’elle n’a pas la tête à ça…

Elisabeth est avec Alain, il veut qu’elle s’éloigne de Montpellier. Alex appelle Elisabeth, il vient la chercher. Elle demande pourquoi, il dit qu’ils lui expliqueront au commissariat. Sur place, Becker présente le procureur à Elisabeth. Tout doit rester confidentiel. Ils veulent mettre Elisabeth sur écoute, ils veulent lui tendre un piège pour l’arrêter. Elle comprend qu’elle doit servir d’appât. Ils sont conscients que c’est dangereux, Elisabeth veut réfléchir.

Noa appelle Pablo, il est rentré à Lyon. Pablo se plaint de son père, Noa lui recommande de faire profil bas et lui assure qu’il va revenir. Hugo frappe à la porte et lui demande de venir dîner, Pablo fait mine de dormir.