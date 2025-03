Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 7 ? (résumé + replay DALS 28 mars 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 7 du 28 mars 2025 – C’est parti pour le septième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, il s’agit du prime de la bataille des juges et Kamel Ouali est le 5ème juge ! Il a lancé un défi à chaque couple.





On découvre les équipes des juges pour cette soirée :

L’équipe de Chris Marques : Jungeli et Inès, et Claude Dartois et Katrina

L’équipe de Jean-Marc Généreux : Mayane et Christophe, et Lénie Vacher et Jordan

L’équipe de Mel Charlot : Adil Rami et Ana, et Julie Zenatti et Adrien

L’équipe de Fauve Hautot : Florent Manaudou et Elsa, et Eve Gilles et Nino







C’est l’équipe de Fauve Hautot qui commence. Florent Manaudou et Elsa Bois ouvrent le bal avec un tango argentin. Kamel leur a donné le défi de danser avec un danseur fantôme. Jean-Marc a beaucoup aimé mais il a quelques conseils techniques. Chris affirme que créativement c’est intéressant mais encore maladroit dans les pieds. Mel a beaucoup aimé. Kamel a vu le défi, il a été complètement transporté et il l’a trouvé à la hauteur.

Les notes de Florent : 9 de Mel, 7 de Chris, 8 de Jean-Marc, et 7 de Kamel. Total : 31 points.

On enchaine avec Jean-Marc Généreux, qui est aux côtés de Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent un jive et pour le défi de Kamel, Lénie doit porter ses 2 partenaires ! Fauve la trouve douée et salue le fait qu’elle se surpasse. Chris a trouvé la performance folle mais note un problème rythmique au milieu. Kamel n’est pas complètement d’accord, il a trouvé ça super mais a noté une baisse d’énergie.



Les notes de Lénie : 7 de Kamel, 10 de Mel, 10 de Fauve, et 9 de Chris, total : 36pts

Place à l’équipe de Mel Charlot. Adil Rami et Ana Riera dansent un cha cha. Et pour le défi de Kamel le son va être coupé sur une partie de la danse ! Et surprise après leur danse, le mari et le fils de Mel viennent lui faire une surprise. Chris trouve que ça manque de fluidité et de hanche, il attend mieux. Jean-Marc en veut un peu plus. Kamel n’est pas d’accord, le défi a été relevé et il a été embarqué.

Les notes d’Adil : 7 de Jean-Marc, 9 de Kamel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 30pts.

On continue avec l’équipe de Chris Marques. Claude Dartois et Katrina Patchett dansent une valse et comme défi, Kamel lui donne 3 émotions à interpréter. Fauve annonce que c’est un bon élève, Jean-Marc aimerait plus de fluidité dans les pieds, Kamel annonce qu’il a réussi le défi.

Les notes de Claude : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, et 8 de Kamel, total : 32pts

Place à la seconde danse de l’équipe de Jean-Marc. Mayane et Christophe Licata dansent un contemporain et Kamel leur donne pour défi de ne pas toucher le sol pendant 20 secondes. A la fin, Jean-Marc a la surprise de découvrir un message vidéo de sa famille. Chris les a trouvés exemplaires. Kamel a été transporté, il l’a trouvée très belle. Mel a aimé et veut en voir encore plus.

Les notes de Mayane : 9 de Kamel, 7 de Mel, 7 de Fauve, 8 de Chris, total : 31pts

Place à Ève Gilles et Nino Musa dans l’équipe de Fauve Hautot. Ils dansent un paso doble avec pour défi de Kamel : avoir un passage qui défi l’apesanteur. Jean-Marc a trouvé ça génial mais note quelques soucis techniques. Kamel aurait préféré plus de prise de risque sur le défi. Chris a trouvé ça dingue.

Les notes d’Eve : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Kamel, 8 de Chris, total : 31pts.

Dans la team Mel, Julie Zenatti et Adrien Caby dansent une rumba contemporaine avec pour défi de Kamel de danser les yeux bandés. Chris a beaucoup aimé et trouve que tout est réussi. Jean-Marc l’a trouvée belle et forte tandis que Fauve salue son travail. Kamel a trouvé le défi relevé et il a été épaté parce qu’elle a donné.

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 10 de Kamel, 7 de Fauve, 9 de Chris, total : 34pts

On termine avec l’équipe de Chris Jungeli et Inès Vandamme dansent un tango et Kamel veut voir les 4 éléments. Jean-Marc lui reproche son manque de cadre. Kamel a adoré et salue la difficulté. Fauve se dit fan.

Les notes de Jungeli : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 9 de Fauve, 10 de Kamel, total : 34pts

Le classement des équipes

– 1. L’équipe de Jean-Marc Généreux : Mayane et Christophe, et Lénie Vacher et Jordan 67 points

– L’équipe de Chris Marques : Claude Dartois et Katrina Patchett, et Jungeli et Inès Vandamme 66 points

– L’équipe de Mel Charlot : Adil Rami et Ana Riera, et Julie Zenatti et Adrien Caby 64 points

– L’équipe de Fauve Hautot : Florent Manaudou et Elsa Bois, et Ève Gilles et Nino Musa 62 points

Et le couple éliminé est…

L’équipe de Fauve est donc en face à face mais le public vote et un 3ème couple sera en face à face. Camille annonce les noms des couples qui continuent : Mayane et Christophe, Jungeli et Inès, Lénie et Jordan, Julie et Adrien, et Claude. Adil est donc en face à face !

23h58 : résultats des votes. Florent est sauvé, suivi d’Adil. L’aventure se termine ce soir pour Ève Gilles et Nino Musa, qui sont éliminés.

Danse avec les Stars du 28 mars 2025, le replay

Rendez-vous le vendredi 4 avril à 21h sur TF1 pour suivre le prochain prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.