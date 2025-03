Envoyé Spécial du 20 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 20 mars 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 20 mars 2025 : les reportages

Taxe Trump : la grande peur des PME

« Nous allons l’annoncer très bientôt. Il s’agira d’une taxe douanière de 25% de manière générale, touchant notamment les voitures et d’autres produits. Soyons honnêtes, l’Union européenne a été créée pour désavantager les États-Unis. C’était son objectif. Mais désormais, c’est moi le président. » C’est ainsi que, le 26 février dernier, à l’issue de la première réunion de son cabinet dans le bureau ovale, Donald Trump confirme que les importations en provenance des pays de l’Union européenne seront fortement taxées.

Cette annonce suscite de vives inquiétudes parmi les entreprises françaises exportant vers les États-Unis. Quelles répercussions pour elles ? Comment de simples PME peuvent-elles absorber un tel impact, qui risque d’augmenter le prix de leurs produits et de faire chuter leurs ventes ? Quelles stratégies adopter pour anticiper cette situation ?

Dans le Vaucluse, Thomas Bertrand écoule les deux tiers de ses bouteilles de Côtes du Rhône sur le marché américain. Avec son représentant local, il explore toutes les options, allant jusqu’à envisager des cuvées de vin jeunes « spécial Trump taxe », moins coûteuses à produire et à vendre. De son côté, Christian Valat, dirigeant d’une usine de fabrication des célèbres couteaux Laguiole en Aveyron, redoute déjà l’impact sur l’emploi de ses 72 salariés. Avec un tiers de son chiffre d’affaires réalisé aux États-Unis, il doit trouver en urgence de nouveaux débouchés, notamment en Asie. Pour d’autres, comme Alexis Cabannes, spécialisé dans les cosmétiques, la réflexion va jusqu’à envisager une relocalisation partielle de la production outre-Atlantique, conformément aux souhaits de Donald Trump. Mais cette option est-elle réellement viable pour de petites entreprises françaises ?



Affaire Le Scouarnec : un silence coupable ?

Un procès d’une ampleur inédite s’est ouvert à Vannes le 24 février. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien, comparaît devant la cour criminelle du Morbihan pour « viols aggravés » et « agressions sexuelles aggravées ». Pas moins de 299 victimes présumées, en majorité des patients mineurs, se succéderont à la barre pour témoigner contre lui. Les faits reprochés s’étendent de 1986 à 2014.

Ce n’est pas la première fois qu’il fait face à la justice. En 2020, il avait déjà été condamné à 15 ans de prison après avoir avoué le viol de ses nièces et d’une fillette de six ans, la première à l’avoir dénoncé.

Comment un pédocriminel a-t-il pu agir en toute impunité pendant trois décennies, dans cinq établissements différents, sans jamais être inquiété ? Ni sa famille ni ses collègues n’ont signalé le moindre comportement suspect. Pourtant, dès 2005, il avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour importation et détention d’images pédopornographiques. Une peine sans obligation de soins ni interdiction d’exercer.

Les équipes d’Envoyé Spécial ont mené l’enquête sur les failles du système qui ont permis à Joël Le Scouarnec de passer entre les mailles du filet aussi longtemps.

Philippines : la renaissance d’une île

Lorsque Frédéric et Chris Tardieu ont acquis un îlot aux Philippines il y a treize ans, ils imaginaient une paisible retraite sous les cocotiers. Mais c’est un véritable combat pour préserver la biodiversité qui les attendait. Leur île de Pangatalan était en piteux état : polluée, ravagée par la pêche à la dynamite et par l’exploitation intensive du sable. Ils se sont alors lancés dans un ambitieux projet de restauration, redonnant à cet îlot son aspect paradisiaque.

Rien ne prédestinait ces anciens promoteurs immobiliers à devenir des défenseurs de l’environnement. Pourtant, leur île et son lagon sont aujourd’hui un modèle exemplaire de régénération de la faune et de la flore marine, étudié par des scientifiques du monde entier. De la replantation de la mangrove à la régénération des récifs coralliens, en passant par le travail en laboratoire et la collaboration avec les pêcheurs locaux, les équipes d’Envoyé Spécial ont suivi Frédéric Tardieu et son groupe de biologistes dans leur combat quotidien pour restaurer la nature et préserver les espèces endémiques de la région.