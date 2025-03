Pékin Express du 20 mars 2025 : les quarts de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 20 mars 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 10 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination d’Amandine et Alison la semaine dernière, place aux quarts de finale avec le retour du drapeau noir.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Pékin Express du 20 mars 2025, présentation de l’épisode 10

Cette dixième étape ramène les candidats en Afrique du Sud, sur les traces de la ruée vers l’or. Ils exploreront des lieux emblématiques comme Pilgrim’s Rest et Cullinan, une ville qui doit son nom à Sir Thomas Cullinan, propriétaire des mines. C’est ici qu’a été découvert en 1905 le plus grand diamant brut jamais trouvé, d’un poids impressionnant de 3 106 carats.

Pour les quarts de finale, la première course sera placée sous le signe de l’humour, avec une escale où la musique régnera en maître. Mais rapidement, la tension montera d’un cran avec le retour du redoutable drapeau noir, plus menaçant que jamais. Face à cette pression, certains binômes oseront des stratégies inédites, rendant la compétition plus intense que jamais.



En fin de journée, certains candidats auront l’opportunité de rencontrer des familles de mineurs et d’échanger avec elles. Marqués par leurs témoignages poignants, ils prendront conscience des sacrifices et de la dureté de ce métier. Une immersion bouleversante au cœur de la vie des mineurs sud-africains.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.