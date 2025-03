C dans l’air du 20 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 20 mars 2025





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 20 mars : invités et le sommaire

⬛ Prêts à financer la défense ?

Face au désengagement américain, l’Europe accélère son effort de défense. Après avoir validé le plan « ReArm Europe », les Vingt-Sept examinent ce jeudi le Livre blanc de la défense, qui reprend les grandes lignes du plan dévoilé par Ursula von der Leyen : un budget de 800 milliards d’euros d’ici 2030 et des mesures pour renforcer l’industrie militaire. Mais le financement reste un point de friction.



En France, Emmanuel Macron a annoncé une hausse des commandes de Rafale et de nouveaux investissements militaires. Le budget de la défense, estimé à 50 milliards d’euros en 2025, pourrait atteindre 100 milliards d’ici 2030. Pour financer cet effort, un fonds de 450 millions d’euros sera ouvert aux investisseurs, mais sans « quoi qu’il en coûte », avertit la Banque de France. Différentes options émergent : reconquête industrielle, allongement du temps de travail ou encore une taxe sur les ultrariches, soutenue par Gabriel Zucman, qui pourrait rapporter jusqu’à 121 milliards d’euros par an.

Pendant ce temps, l’Estonie, en première ligne face à la Russie, porte son budget militaire à 3,4 % de son PIB, avec une ambition de 5 % en 2026. Son ministre des Affaires étrangères exhorte l’Europe à suivre son exemple.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 20 mars 2025