Grands Reportages du 30 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 30 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Conciliateurs de justice : les artisans du compromis – Episode 3 » (inédit)

Ils sont 2 700 en France et œuvrent bénévolement au service de la justice depuis 1978. Chaque année, ils traitent plus de 160 000 dossiers, allant des conflits de voisinage aux litiges liés aux dettes, aux baux d’habitation ou aux malfaçons d’artisans. Grâce à leur intervention, plus de 80 000 différends trouvent une issue amiable. Premiers maillons de la justice, les conciliateurs contribuent à désengorger les tribunaux tout en préservant la paix sociale. Pendant un an, nos équipes ont suivi, à travers la France, sept conciliateurs et conciliatrices passionnés, investissant temps et énergie pour résoudre les problèmes du quotidien.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Maisons de famille : entre bonheur et galères » (rediffusion)



Chaque année, des milliers de Français héritent de maisons familiales, empreintes de souvenirs et de moments partagés au fil des générations. Ces lieux, témoins des joies et des épreuves d’une même famille, semblent parfois dotés d’une âme. Si pour certains, ces héritages riment avec bonheur et retrouvailles, pour d’autres, ils représentent un véritable fardeau. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des familles qui luttent pour préserver et faire vivre ces maisons chargées d’histoire.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1