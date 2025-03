Ici tout commence du 21 mars : une fête tourne au drame à l’institut ! (résumé + vidéo épisode 1137 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1137 – Constance va faire une annonce choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». N’ayant plus le droit d’exercer, elle annonce à Antoine et Rose qu’elle démissionne ! Et une fête va virer au drame…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 mars 2025 – résumé de l’épisode 1137

Constance vient parler à Rose et Antoine. Elle leur annonce que l’ordre des infirmières l’a appelée et qu’elle n’a plus le droit d’exercer. Antoine et Rose sont sous le choc et ne comprennent pas. Mais Constance accepte la sentence et démissionne. Antoine va devoir lui trouver une remplaçante au plus vite…

A L’institut, en pleine fête clandestine, Sabri décide de déclarer sa flamme à Thelma. Mais celle-ci n’assume pas et assure que tout est faux et qu’il a trop bu ! Humilié, Sabri casse un verre. Il se brise sur une prise et en un instant, tout l’institut est privé d’électricité !



Ici tout commence du 21 mars 2025 – extrait vidéo

