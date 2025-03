Plus Belle La Vie du 21 mars 2025 : Samuel retrouve Alix morte (résumé + extrait vidéo épisode 294 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 294 de PBLV – Nisma va signaler la disparition d’Alix cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et malheureusement, la jeune femme va être retrouvée morte…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 mars 2025 – résumé de l’épisode 294

Nisma est inquiète : elle n’a pas eu de nouvelles d’Alix depuis deux jours. Elle se rend au commissariat pour signaler sa disparition à Samuel et lui explique que sa boîte vocale est saturée depuis ce matin. Samuel lui répond qu’il ne peut pas encore ouvrir une enquête pour disparition inquiétante, mais il lui conseille de déposer une main courante. Lorsque Nisma mentionne le nom d’Alix Menton, Samuel réalise qu’il la connaît.

Un peu plus tard, Idriss interroge Samuel, qui enquête discrètement sur Alix. Il lui propose son aide, et Samuel partage ses inquiétudes. Alors que Samuel doit rejoindre Ariane pour une affaire de car-jacking, Idriss décide de se renseigner sur Alix.



De son côté, Barbara va mieux et retrouve Jennifer. Ensemble, elles expliquent à Gabriel qu’elles souhaitent rendre hommage à Madeleine en dispersant ses cendres. Jennifer en profite pour demander à Gabriel la cause du décès de Madeleine, et il lui parle du syndrome du cœur brisé.

Jennifer, Barbara, Yolande et Louis se retrouvent pour honorer la mémoire de Madeleine. Jennifer prononce un discours rempli d’émotion. Plus tard, Jennifer et Samuel dînent avec Charles au restaurant lorsque la mère de Samuel les rejoint. Elle est en congé de la République en attendant sa nouvelle affectation. Samuel en profite pour lui présenter Jennifer, et tous passent un agréable moment, immortalisé par une photo de famille.

De leur côté, Louis et Barbara se promènent en forêt. Barbara évoque Madeleine et son mari, ainsi que Yolande et Jocelyn. Louis parle d’âmes sœurs, ce qui surprend Barbara. Elle revient alors sur le baiser échangé la veille. Louis avoue qu’il ressent quelque chose pour elle, mais il n’a pas eu d’histoire depuis longtemps et a besoin de temps.

Plus tard, Jennifer confie à Samuel qu’elle a adoré rencontrer ses parents et qu’elle admire leur relation, qui perdure malgré les années. Samuel lui demande alors comment s’est déroulé l’hommage à Madeleine. Jennifer répond que c’était un moment très émouvant, Madeleine étant une grand-mère idéale. Samuel sourit et déclare que désormais, sa famille est aussi la sienne.

Soudain, Idriss arrive en urgence : un problème majeur a été signalé dans un appartement. C’est précisément là que le téléphone d’Alix a émis son dernier signal ! Samuel et Idriss se rendent immédiatement sur place. En entrant dans l’appartement, Samuel découvre avec effroi le corps sans vie d’Alix, étendu sur un lit…

Pendant ce temps, Thomas est avec Alice Bataille, qui lui reproche d’avoir mis Gabriel dehors et d’avoir jeté ses affaires par la fenêtre. Elle lui rappelle que cette situation risque de les mener devant un juge. Thomas avoue qu’il doit faire des efforts. Soudain, sa voisine arrive paniquée : il y a une fuite d’eau chez lui, ça dégouline du plafond. Elle a déjà appelé les pompiers. Sans attendre, Thomas fonce chez lui.

Plus tard, Thomas confronte Gabriel au sujet du dégât des eaux. Il l’accuse d’être responsable, mais Gabriel prend l’accusation à la légère. Pourtant, le plombier a parlé d’un acte de malveillance, et Thomas, sachant que Gabriel a toujours ses clés, le soupçonne immédiatement.

Sur la place, Thomas transporte ses affaires quand il croise Gabriel sortant de son cabinet. Un échange de regards tendu s’ensuit, et Gabriel se moque de lui. Thomas, quant à lui, le met en garde et lui conseille de garder ses distances.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 mars 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.