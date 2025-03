Ici tout commence du 4 mars : que va décider Enzo ? (résumé + vidéo épisode 1124 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1124 – Que va décider Enzo dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, après les propos très limites de Rose, il est perdu et ne sait plus quoi penser…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 4 mars 2025 – résumé de l’épisode 1124

L’arrivée de Ferdinand Castelmont à l’Institut ne fait pas l’unanimité et attise les tensions entre Enzo Lopez et Rose Latour. En intégrant Ferdinand sans consulter Enzo, la co-directrice du master l’a tenu à l’écart d’une décision importante. Frustré, le jeune co-directeur n’a pas caché son mécontentement. Désormais, Rose semble lui faire payer son attitude, multipliant les reproches et laissant entendre qu’elle pourrait se passer de lui… Déconcerté, Enzo se demande pourquoi Rose agit ainsi. Vic et Anaïs peinent à comprendre également…

À l’Institut, Ferdinand exerce une grande influence tandis que Cléo revoit les règles avec Gaspard. De son côté, Alice estime que Gaëtan se laisse trop facilement avoir.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : 2 personnages phares vont vivre un drame !

Ici tout commence du 4 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.