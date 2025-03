Ici tout commence du 6 mars : Antoine confronte Rose ! (résumé + vidéo épisode 1126 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1126 – Antoine va confronter Rose ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que rien ne va plus au sein de master, Antoine s'interroge…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 mars 2025 – résumé de l’épisode 1126

Alors que Constance et Rose font le point sur la situation, Antoine les interrompt : il veut parler du master avec Rose. Après la démission d’Enzo, la grève des étudiants du master suscite l’incompréhension d’Antoine. Que se passe-t-il ? Comme avec les autres, Rose se ferme et envoie balader Antoine ! Elle refuse de lui en dire plus au sujet de Ferdinand et lui demande de la laisser gérer…

Pendant ce temps, Ferdinand attise les tensions. De son côté, Thelma remet Sabri à sa place. Quant à Zoé, elle est complètement débordée.



Ici tout commence du 6 mars 2025 – extrait vidéo

