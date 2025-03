Koh-Lanta : qui sont les éliminés et qui a abandonné dans l’épisode 4 ? (résumé + replay 18 mars 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 4 du mardi 18 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Christian lors du second conseil des verts, la tribu du Nord réussit à faire le feu avec l’allumette remportée la veille.





Résultat, les violets font du riz pour la première fois. Place ensuite au jeu de confort ! A la clé: un plat et un dessert régionaux ! Andréa est de retour chez les violets.







Publicité





Les verts remportent le confort et choisissent le plat de l’ouest (confit de canard et fard breton). Le sud finit 2ème et choisit le plat du nord (terrine de viande et frites, et tarte au sucre). Les violets sont derniers et retournent donc à l’exil !

Les oranges essaient de faire le feu avec les allumettes remportées mais c’est un échec : les trois allumettes partent en fumée ! Mais incroyable, Jérôme réussit à faire le feu lui-même. Les aventuriers peuvent enfin manger du manioc.



Publicité





Place à l’épreuve d’immunité. Et mauvaise surprise : les deux dernières équipes auront chacune un conseil ! Les violets remportent la victoire, suivis des bleus ! Les verts sont 3èmes, les oranges derniers, les deux équipes iront au conseil.

Les conseils des oranges et des verts, et les aventuriers éliminés sont…

C’est l’heure du conseil des oranges, directement après l’immunité. C’est Romane qui est finalement éliminée de la tribu de l’Ouest !

Les verts réussissent enfin à faire le feu. Pendant ce temps chez les violets, la mauvaise ambiance règne encore et Mehdi annonce qu’il décide d’abandonner ! Ses équipiers sont sous le choc. Denis vient et il a bien du mal à comprendre son choix.

Place ensuite au conseil des verts. Pas de collier d’immunité, les aventuriers de l’Est décident d’éliminer Benoit !

Koh-Lanta du 18 mars 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce 18 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 23 mars pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».