« Une famille en or » du 18 mars : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

« Une famille en or » du 18 mars 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Et ce soi il s’agit d’une émission spéciale compétition de Vannes. La Famille Girard s’opposera à la Famille de Saint Sernin.





Rendez-vous dès 23h40, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 18 mars 2025 : les invités de Camille Combal

🔥 Une Famille en Or se métamorphose en véritable arène de l’humour avec une compétition inédite où les vannes fusent et l’esprit de répartie fait loi ! Deux familles d’exception s’affrontent, prêtes à dégainer punchlines et stratégies pour décrocher jusqu’à 100 000 euros au profit de l’Institut Imagine, engagé dans la lutte contre les maladies génétiques.

🎭 D’un côté, la Famille Girard :

🔹 Capitaine : Anne-Sophie Girard (humoriste et autrice)

🔹 Alexandre Kominek (humoriste suisse affûté)

🔹 Nash (humoriste et chroniqueuse mordante)

🔹 Adil Rami (champion du monde 2018… et pro des punchlines)



⚔️ Face à eux, la Famille de Saint Sernin :

🔹 Capitaine : Paul de Saint Sernin (humoriste aux répliques acérées)

🔹 Helena Noguerra (comédienne et chanteuse)

🔹 Booder (humoriste adoré du public et star de Le Nounou sur TF1)

🔹 Alex Ramirès (comique survolté et maître du stand-up)

💥 Un duel où tout peut basculer !

Oubliez le simple quiz familial : ici, c’est un combat de vannes où la mauvaise foi et les punchlines cinglantes sont les véritables armes des candidats. Entre stratégies loufoques, questions improbables et retournements de situation de dernière minute, le suspense restera entier jusqu’au buzzer final.

🎤 Et pour orchestrer ce show explosif ?

Camille Combal, avec son humour décalé et son sens légendaire de l’improvisation, promet un spectacle délirant !

📢 Alors, qui sortira vainqueur de cette “Compétition de Vannes” ? La Famille Girard ou la Famille de Saint Sernin ?

Une chose est sûre : le fou rire est garanti jusqu’à la dernière seconde ! 😆🔥