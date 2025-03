Les Enfants de la Télé du 9 mars 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 9 mars 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 9 mars : les invités

Ce dimanche soir, l’émission « Les Enfants de la Télé » accueillera une pléiade d’invités aux parcours riches et variés. Voici une présentation des personnalités attendues :

🔵 Inès Reg

Inès Reghioua, connue sous le nom d’Inès Reg, est une humoriste française qui s’est fait connaître grâce à son style énergique et son sens aigu de l’observation. Elle a débuté sa carrière sur les scènes de stand-up parisiennes avant de connaître une notoriété nationale en 2019 avec son sketch devenu viral sur « les paillettes ». Depuis, elle a enchaîné les succès avec des spectacles à guichets fermés et des apparitions télévisées remarquées.



🔵 Lola Dubini

Lola Dubini est une artiste aux multiples talents, à la fois chanteuse et humoriste. Elle s’est d’abord fait remarquer en participant à l’émission « La France a un incroyable talent » en 2009, où elle a séduit le public par sa voix et sa personnalité attachante. Depuis, elle a développé une carrière mêlant musique et humour, se produisant sur scène avec des spectacles qui allient chansons et stand-up.

🔵 Ariane Massenet

Ariane Massenet est une journaliste et animatrice de télévision française. Elle a débuté sa carrière en tant que journaliste avant de se tourner vers l’animation, où elle a marqué les esprits par sa spontanéité et son humour. Elle est notamment connue pour sa participation à des émissions phares comme « Le Grand Journal » sur Canal+.

🔵 Nathalie Simon

Nathalie Simon est une ancienne sportive de haut niveau, spécialiste de la planche à voile. Elle a remporté plusieurs titres nationaux et internationaux avant de se reconvertir en animatrice de télévision. Elle a présenté de nombreuses émissions liées au sport et à l’aventure, partageant sa passion pour les défis et le dépassement de soi.

🔵 Ophélie Meunier

Ophélie Meunier est une journaliste et animatrice de télévision française. Elle a débuté sa carrière en tant que mannequin avant de se tourner vers le journalisme. Elle est notamment connue pour avoir présenté « Le Tube » sur Canal+ et pour être aux commandes du magazine d’information « Zone Interdite » sur M6.

Ces cinq personnalités apporteront leurs anecdotes et leurs expériences pour une émission qui s’annonce riche en souvenirs et en émotions.

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 9 mars 2025 à 18h10 sur France 2.