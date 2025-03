Les Traitres saison 4 : lancement le 3 avril sur M6 (infos, candidats)

Publicité





Bonne nouvelle si vous êtes fan de l’émission « Les Traîtres » . M6 a annoncé ce mardi après-midi le lancement de la saison 4 inédite à partir du jeudi 3 avril 2025 à 21h10.





Plongez dans une aventure inédite avec la nouvelle saison des Traîtres, qui vous transporte cette fois dans un décor aussi enchanteur qu’impitoyable : le somptueux Domaine de Bournel, au cœur de l’Est de la France.







Le jour, tout semble parfait… Mais lorsque la nuit tombe, tout bascule. Sous le voile hivernal, le domaine dégage une beauté hypnotique, pourtant trompeuse. Derrière cette apparence idyllique, un secret se cache : des candidats unis en façade, mais prêts à tout pour triompher.

À la lueur des bougies, la vérité éclate. Dans l’ombre, les Traîtres manigancent, les alliances vacillent et les trahisons s’enchaînent sans limites. Mais savent-ils que le danger les menace aussi ? Car les Loyaux, plus déterminés que jamais, veillent…



Cette année, la tension atteint son paroxysme. Chaque regard, chaque parole, chaque mouvement peut devenir une arme redoutable. La confiance n’a plus sa place, et personne n’est à l’abri…

Les Traitres saison 4, la liste des candidats et leurs associations

– Adeline Toniutti – Coach vocal au franc-parler, je capte chaque détail, du souffle aux silences. Saurai-je repérer la fausse note parmi les Traîtres ? (Octobre Rose)

– Adil Rami – Champion du monde 2018, j’ai brillé sur les terrains. Cette fois, je joue un tout autre match : vais-je ramener la coupe ? (Leo)

– Alizé Cornet – Tenniswoman pro, habituée aux duels intenses. Mais aurai-je les bons réflexes pour triompher dans ce jeu ? (Sourire et Partage)

– Anthony Colette – Danseur, j’ai appris à virevolter avec grâce. Mais saurai-je éviter les pièges et garder le rythme dans cette compétition ? (APIPD)

– Bianca Costa – Chanteuse solaire, on me croit naïve… mais sous mon sourire, suis-je prête à démasquer ou à manipuler ? (Que de l’amour)

– Cospiel – Pasteur et guide spirituel, je prêche la vérité. Mais saurai-je jouer avec le mensonge sans trahir ma foi ? (Tout pour le Royaume)

– Dominique Tapie – Discrète, j’ai toujours été aux côtés des miens. Aujourd’hui, avec ma fille Sophie, nos liens résisteront-ils à la trahison ? (Fondation Bardot)

– Francis Huster – Comédien, j’ai incarné mille visages. Cette fois, entre mensonge et trahison, saurai-je donner la réplique parfaite ? (Autisme Info Service)

– Hugo André (Leboeuf) – Inconnu du grand public, je cache pourtant un secret : je suis le fils de Franck Leboeuf. Pourrai-je avancer sans éveiller les soupçons ? (Les Papillons)

– Jade Leboeuf – Mannequin et influenceuse, j’ai appris à me méfier. Avec mon frère Hugo, jouerons-nous ensemble ou en solo ? (Elle’s imagine’nt)

– Laurent Maistret – Aventurier et compétiteur, je repousse toujours mes limites. Suis-je prêt pour ce nouveau défi ? (Mécénat Chirurgie Cardiaque)

– Liane Foly – Chanteuse et comédienne, j’ai l’habitude du jeu. Entre rires et manipulations, saurai-je tirer mon épingle du jeu ? (La Puissance du Lien)

– Logfive – Créateur de contenu, j’observe et j’analyse. Mais ici, saurai-je garder mon sérieux assez longtemps pour démasquer les Traîtres ? (La Demeure Monday)

– Nicolas Lacroix (Nicoenvrai) – Humoriste belge, je manie l’ironie. Vais-je détourner l’attention des autres pour avancer ? (Les Petits Pas de la Grenouille)

– Raquel Garrido – Avocate et ex-députée, je n’ai jamais eu peur d’affronter les loups. Cette fois, vais-je défendre la vérité… ou le mensonge ? (Secours Populaire – Bobigny)

– Rose Thr – Influenceuse suivie par 5 millions de fans, je joue sur l’humour et la sincérité. Mais ma jeunesse sera-t-elle un atout ou un piège ? (Action Protection Animale)

– Seth Gueko – Rappeur au flow percutant, je jongle avec les mots. Entre ruse et punchlines, qui osera m’affronter ? (Les Disparus Anonymes)

– Sophie Tapie – Artiste et battante, je partage ce défi avec ma mère. Vais-je savoir bluffer même mes proches ? (SPA Bayonne)

– Terence Telle – Mannequin et acteur, j’ai appris à incarner des rôles. Saura-t-on voir à travers mon jeu ? (Ligue contre le cancer)

– Yoann Riou – Journaliste sportif passionné, j’ai commenté des matchs mémorables. Cette fois, je passe sur le terrain : vais-je marquer des points ? (Société Nationale des Sauveteurs en Mer)

Nouveautés

Cette saison, place au bluff et au mensonge ! De nouveaux défis mettront les Traîtres en péril comme jamais, tandis que les Loyaux auront des occasions inédites de les confondre. Certains jeux offriront aussi des gains exceptionnels, ajoutant une pression supplémentaire.

Les joueurs évolueront dans un cadre inédit : le majestueux Domaine de Bournel, un château du XVIIIe siècle marqué par l’histoire de Léonel de Moustier, fervent résistant contre le régime de Vichy. Autrefois bastion de la lutte contre la trahison, ce lieu devient aujourd’hui le théâtre d’un tout autre combat, où manipulation et stratégie seront les maîtres-mots.