Les apprentis aventuriers du 11 mars : qui reste sur la plage et qui va dans la jungle ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 32)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 32 du mardi 11 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les roses viennent de rejoindre la plage après avoir gagné l’Affrontement.











C’est la fête sur la plage et dans la jungle. Tous profitent de cocktails et brochettes de fruits dans une bonne ambiance ! Et Perle et Valentin sont clairement entrain de se remettre ensemble.

Le lendemain, les équipes de la plage sont motivées pour garder leur place de finalistes lors de la prochaine épreuve. Pareil dans la jungle pour rejoindre la plage et surtout ne pas être éliminé !

Le distributeur de la jungle a de nouveau été rempli. Ils vont pouvoir dépenser leurs perles ! Jean-Pascal et Delphine comptent partager leurs patates et leurs pâtes achetées dans l’épicerie de la plage.



Delphine a un coup de mou. Elle mange de l’avocat avec les filles et retrouve un peu d’énergie.

Ouverture de l’épicerie de la jungle. Ils achètent des légumes et comptent tout partager.

Sur la plage, Rémy a mal. Il s’est réveillé avec une forte douleur et à l’approche de l’épreuve, Maéva s’inquiète. Les rouges et les bleus confirment leur pacte, quoiqu’il arrive. Les roses sont bien conscients qu’ils ont une alliance mais ils comptent bien rester.

Direction l’épreuve pour les rouges, les bleus et les roses !

SPOILER qui va quitter la plage ? Qui restera ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de l’épreuve décisive pour les équipes finalistes ! L’une d’elle ira dans la jungle. On peut déjà vus dire que c’est les rouges qui vont remporter l’épreuve. Les bleus sont 2èmes, les roses vont donc déjà retourner dans la jungle !

Les apprentis aventuriers, le replay du 11 mars

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mardi 11 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 12 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.