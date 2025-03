« Mariés au premier regard » : Sophie et Guillaume vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Publicité





Alors que l’épisode 5 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Sophie et Guillaume se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Publicité





Dans l’épisode 6 lundi prochain sur M6, vous allez assister à leur mariage au premier regard. Et ça va être un coup de foudre ! Ces deux là vont évidemment se dire oui.

De son côté, Clémence va avoir beaucoup d’appréhensions et inquiétudes à l’idée de revivre un mariage au premier regard. Et Anthony et Lorie vont finalement voir le stress retomber mais Anthony est distant et Lorie le sent. Elle décide de faire des efforts.



Publicité





Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 7 avril pour suivre l’épisode 6 de « Mariés au premier regard » !