Demain Nous Appartient spoiler : Mélody se fait draguer par un nouveau venu... (vidéo épisode du 3 avril)

Demain nous appartient spoiler – Mélody va se faire aborder et draguer par un nouveau venu dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors qu’elle vient de faire tomber ses clés, Martial lui ramasse et ils font connaissance.











Alors qu’elle se promène en pleine rue, Mélody Plasse laisse tomber ses clés. Heureusement, un homme bienveillant les ramasse et les lui rend. C’est à cet instant précis que le coup de foudre frappe à Sète ! Il semblerait que Mélody ait attiré l’attention du mystérieux Martial. Ce dernier ne la quitte plus des yeux, empêchant la professeure de sport de poursuivre son chemin comme si de rien n’était et lui pose des questions avant de finalement lui laisser son numéro.

Fidèle à Georges, Mélody résiste au charme de Martial… mais pourra-t-elle vraiment rester insensible au charme de cet inconnu ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1914 du 3 avril 2025 : Martial débarque à Sète

