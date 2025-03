Pierre Garnier : coup d’envoi de sa tournée des Zéniths ce jeudi

Publicité





Pierre Garnier, le phénomène musical révélé par la Star Academy 2024, entame ce soir sa tournée des Zéniths, intitulée « Chaque Seconde Tour », avec un premier concert au Zénith d’Amiens. Cette série de concerts fait suite au succès fulgurant de son premier album et à une première tournée en début d’année qui a affiché complet en un temps record.











Le « Chaque Seconde Tour » conduira Pierre Garnier à travers les principales salles de France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Les fans pourront le retrouver notamment au Zénith de Paris le 28 mars, au Forest National de Bruxelles les 3 et 4 avril, à la LDLC Arena de Lyon le 11 avril, et à l’Accor Arena de Paris le 9 décembre.

La tournée débutera ce soir au Zénith d’Amiens et le concert affiche complet ! Les fans qui n’ont pas pu obtenir de billets pour les premières dates peuvent se réjouir, car de nouvelles dates ont été ajoutées à la tournée. Les billets pour ces nouvelles dates sont disponibles sur les sites de billetterie habituels.



A 23 ans, Pierre Garnier a remporté deux Victoires de la Musique le mois dernier.