Reportages découverte du 15 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 15 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les convois de l’impossible » (inédit)

Qu’il s’agisse d’animaux exotiques impressionnants, d’organes vitaux d’une valeur inestimable ou d’objets aux dimensions hors normes, des cargaisons insolites parcourent nos routes chaque jour. Leur transport exige l’expertise et le sang-froid de professionnels aguerris, capables de faire face aux caprices de la météo et aux imprévus du voyage pour assurer leur acheminement dans les délais.

TF1 Reportages vous plonge au cœur de quatre convois exceptionnels, où chaque minute est rythmée par la tension et les défis rencontrés par ceux qui en ont la responsabilité.



A 14h50 dans Grands Reportages : « Changement de propriétaires – Saison 2 / Episode 1 » (rediffusion)

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Pendant plus d’un an nous les équipes de « Grands reportages » ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns c’est une page qui se tourne, pour les autres l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de cette série de quatre épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer.