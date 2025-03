Plus Belle La Vie spoilers : Yolande en danger de mort, Alix disparait, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 17 au 21 mars 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 mars 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur Lamory.







Ce dernier est très fort et piège Yolande avec la complicité de Mélusine… Yolande ne va pas bien du tout et Jennifer finit par remarquer la broche offerte par Mélusine soit disant de la part de Jocelyn. Jennifer explique à Yolande que Madeleine avait la même ! Et Mélusine explique à Yolande que Jocelyn veut qu’elle le rejoigne parmi les morts… Tout est fait pour pousser Yolande au suicide !

De son côté, Nisma est inquiète : Alix a disparu. Elle signale sa disparition à Samuel au commissariat. Ce dernier est très inquiet.



Quant à Thomas, alors qu’il est de nouveau en guerre contre Gabriel, il doit faire face à une catastrophe.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 mars 2025

Lundi 17 mars 2025, épisode 290 : Barbara et Jennifer ont mis en danger leur complice, dont la santé décline. Au Pavillon des fleurs, Idriss est déterminé à venir en aide à Luna. Nisma, quant à elle, décide de jouer la carte de l’honnêteté avec Vadim.

Mardi 18 mars 2025, épisode 291 : Les filles sont sur une nouvelle piste qu’elles doivent creuser de toute urgence. Le divorce de Thomas et Riva est au point mort et leurs avocats s’impatientent. De son côté, Patrick doit garder un secret qui commence à lui peser.

Mercredi 19 mars 2025, épisode 292 : Poursuivant leur enquête, Jennifer et Barbara font des découvertes très inquiétantes. Au Pavillon des fleurs, Luna constate qu’Idriss n’est pas près de lâcher l’affaire. De son côté, Vadim reçoit une étrange proposition.

Jeudi 20 mars 2025, épisode 293 : Un grand danger survient à l’appartement de Barbara. Au grand regret de leurs avocats, Thomas et Riva se déclarent à nouveau la guerre. Pendant ce temps, Nisma est sans nouvelle de sa protégée et commence à s’inquiéter.

Vendredi 21 mars 2025, épisode 294 : Samuel est inquiet quand Nisma vient signaler une disparition au commissariat. Riva, quant à lui, révèle à Jennifer et Barbara un étrange syndrome, responsable des cœurs brisés. En plein service, Thomas doit partir en urgence pour affronter une catastrophe.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 17 au 21 mars 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…